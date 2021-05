Niederlande-Verteidiger Blind bei EM wohl einsatzfähig

Der niederländische Fußball-Verteidiger Daley Blind wird trotz seines Ende März erlittenen Bänderrisses im linken Sprunggelenk und einer Knieverletzung wohl bei der Europameisterschaft spielen können. Das gab am Samstag nach ärztlicher Auskunft Niederlande-Teamchef Frank de Boer bekannt, dessen Team in Gruppe C u.a. am 17. Juni in Amsterdam auf Österreichs Equipe trifft. Der 31-jährige Blind war am Freitag in den de Boers provisorischen, 34-köpfigen EM-Kader nominiert worden.

SN/APA/POOL/MURAD SEZER Niederlande-Verteidiger Daley Blind (l.)/Archivbild