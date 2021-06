ÖFB-Präsident Windtner: "Intern wurde alles intensiv aufgearbeitet"

Trotz der zuletzt mageren Darbietungen des Nationalteams blickt ÖFB-Präsident Leo Windtner im SN-Gespräch zuversichtlich Richtung Europameisterschaft.

In fünf Tagen steigt Österreich mit dem Auftaktspiel gegen Nordmazedonien in die Fußball-Europameisterschaft ein. Nach den schwachen Vorstellungen in den letzten Testspielen gegen England (0:1) und die Slowakei (0:0) ist im Land noch keine EM-Euphorie zu spüren. ÖFB-Präsident Leo Windtner bleibt trotzdem optimistisch. Der 70-jährige Oberösterreicher erklärt im SN-Interview, warum er die beiden Testpartien trotzdem positiv bewertet, warum er die Kritik der Anhänger versteht, und gesteht, dass es nach dem 0:4 im März gegen Dänemark Stimmungsprobleme gab.

Die ...