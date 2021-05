ÖFB-Teamkapitän Baumgartlinger: "Wir jammern auf hohem Niveau"

Wie sich der ÖFB-Teamkapitän nach seiner Verletzung in Rekordzeit zurückkämpfte und warum er von der Qualität des Nationalteams bei der EURO überzeugt ist.

Am 23. Jänner schien der EURO-Traum von Julian Baumgartlinger in weite Ferne gerückt zu sein: Im Bundesligaspiel von Bayer Leverkusen gegen Wolfsburg erlitt der ÖFB-Teamkapitän einen Kreuzbandriss. Nur vier Monate später meldete sich der 33-jährige Salzburger fit zurück und wird am Donnerstag mit 25 Kollegen ins Vorbereitungs-Teamcamp in Bad Tatzmannsdorf einrücken. Der 82-fache Teamspieler, seit 2016 Kapitän, spricht im Interview über das Geheimnis seiner raschen Heilung, Kritik an der Foda-Elf und die Chancen Österreichs bei der EURO.

Wie ...