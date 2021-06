Österreich bei EM gegen Niederlande vor 16.000 Zuschauern

Österreich bestreitet die Partie gegen die Niederlande bei der Fußball-EM vor mehr Zuschauer als bisher geplant. Die niederländische Regierung hat am Dienstag beschlossen, dass bei den EM-Spielen die Johan Cruijff Arena in Amsterdam bis zu einem Drittel gefüllt werden darf. Damit sind 16.000 statt wie bisher geplant 12.000 Zuschauer zugelassen. Österreich gastiert am 17. Juni gegen Niederlande, insgesamt vier Spiele finden in Amsterdam statt.

SN/APA/AFP/JOHN THYS 16.000 Zuschauer werden das ÖFB-Team in Johan Cruijff Arena sehen