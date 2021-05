Österreich in bisher sechs EM-Spielen noch ohne Sieg

Österreichs Männer haben bei Fußball-Europameisterschaften bisher noch keinen Sieg eingefahren. Bei den beiden bisherigen Teilnahmen 2008 und 2016 gab es für das ÖFB-Team in insgesamt sechs Spielen lediglich zwei Remis und vier Niederlagen. Bei der Heim-EM 2008 kam als Gruppendritter hinter Kroatien und dem späteren Finalisten Deutschland das Aus. 2016 in Frankreich war als Gruppenletzter hinter Ungarn, Island und Portugal Endstation.

Der einzige Punktgewinn der damals von Marcel Koller betreuten Mannschaft war vor fünf Jahren mit einem 0:0 gegen den späteren Europameister Portugal gelungen. 2008 schrieben die Österreicher nur gegen Polen an. Ivica Vastic versenkte in der Nachspielzeit einen Elfmeter zum 1:1. Der zweite ÖFB-Torschütze der EM-Geschichte ist Alessandro Schöpf. Der Tiroler traf zum Abschluss des enttäuschenden Turniers 2016 beim 1:2 gegen Island. Das Gesamt-Torverhältnis des ÖFB-Teams in EM-Spielen lautet 2:7.

Die sechs bisherigen Spiele Österreichs bei EM-Endrunden (Bilanz: 0 Siege, 2 Remis, 4 Niederlagen - Torverhältnis 2:7):

8. Juni 2008, Wien: Österreich - Kroatien 0:1 (0:1). Tor: Modric (4./Elfer)

12. Juni 2008, Wien: Österreich - Polen 1:1 (0:1). Tore: Vastic (93./Elfer) bzw. Roger Guerreiro (30.)

16. Juni 2008, Wien: Österreich - Deutschland 0:1 (0:0). Tor: Ballack (49.)

14. Juni 2016, Bordeaux: Österreich - Ungarn 0:2 (0:0). Tore: Szalai (62.), Stieber (87.). Gelb-Rot Österreich: Dragovic (66.)

18. Juni 2016, Paris (Prinzenpark): Österreich - Portugal 0:0

22. Juni 2016, Paris/St. Denis: Österreich - Island 1:2 (0:1). Tore: Schöpf (60.) bzw. Bödvarsson (18.), Traustason (94.). Vergebener Elfmeter Österreich: Dragovic (37.)