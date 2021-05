Offizieller EM-Song von Martin Garrix, Bono und The Edge

Fußball-Stimmung durch irisch-niederländische Musikpower: Produzent Martin Garrix (24) steuert zusammen mit Bono und The Edge von U2 den offiziellen Song zur Fußball-EM bei. "We Are The People We've Been Waiting For" soll am 14. Mai erscheinen, gaben die Musiker am späten Dienstagabend auf Instagram bekannt.

SN/APA/AFP/FABRICE COFFRINI DJ Martin Garrix produziert die offizielle EM-Hymne