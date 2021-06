Polen muss bei EM auf verletzten Stürmer Milik verzichten

Die polnische Nationalmannschaft muss bei der Fußball-EM auf Arkadiusz Milik verzichten. Der Stürmer, der aktuell von der SSC Napoli an Olympique Marseille verliehen ist, leide weiterhin an den Folgen einer Knieverletzung, wie Polens Fußballverband am Montagabend mitteilte. Nationaltrainer Paulo Sousa verzichtet demnach auf eine Nachnominierung für den 27-Jährigen.

SN/APA/AFP/BARTOSZ SIEDLIK Keine EM für Polens Stürmer Milik