Polens EM-Kader mit 17-jährigem Kozlowski

Polens Kader für die Fußball-EM (11. Juni bis 11. Juli) wird erwartungsgemäß von Weltfußballer und Bayern-Torjäger Robert Lewandowski angeführt. Doch auch der erst 17-jährige Mittelfeldspieler Kacper Kozlowski von Pogon Szczecin (Stettin) scheint im 26-köpfigen Aufgebot des Viertelfinalisten von 2016 auf. Der Teenager hatte erst im März sein Debüt im Nationalteam gegeben.

West-Brom-Legionär Kamil Grosicki wurde dagegen von Teamchef Paulo Sousa vorerst nicht berücksichtigt. Hertha-BSC-Stürmer Krzysztof Piatek versäumt die EURO aufgrund eines Knöchelbruchs. Polen trifft in der Gruppe E auf die Slowakei (am 14. Juni um 18.00 Uhr MESZ in Sankt Petersburg), Spanien (am 19. Juni um 21.00 Uhr in Sevilla) und Schweden (am 23. Juni um 18.00 Uhr MESZ in Sankt Petersburg).