Portugal bei EM-Generalprobe 4:0 gegen Israel

Nach einem Sieg im letzten Schaulaufen startet Portugal die Mission EM-Titelverteidigung. Die Selecao besiegte Israel in einem Testspiel am Mittwoch in Lissabon ungefährdet mit 4:0 (2:0). Die Treffer erzielten der gut aufgelegte Bruno Fernandes (42., 90.), Cristiano Ronaldo (44.) und Joao Cancelo (86.). Die mit zahlreichen Topstürmern zur Endrunde fahrenden Portugiesen ließen gegen die von Teamchef Willibald Ruttensteiner betreuten Israelis einige Topchancen aus.

SN/APA/Portuguese Football Federati Das Team von Portugal-Coach Fernando Santos ist corona-frei/Archivbild