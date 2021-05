Positiver Coronatest bei Nordmazedonien-Spieler Bardhi

Nordmazedoniens Fußball-Nationalmannschaft muss einen Corona-Fall verkraften. Schlüsselspieler Enis Bardhi vom spanischen Erstligisten Levante wurde laut lokalen Medienberichten unmittelbar vor der Zusammenkunft der Auswahl in Skopje positiv getestet und befindet sich seither in einem Hotel in Isolation. Der 25-Jährige verspürt offenbar keine Symptome, darf allerdings einige Tage nicht am Training teilnehmen. Wie lange Bardhi genau pausieren muss, war zunächst unklar.

Bardhi knapp zwei Wochen vor EM-Match gegen ÖFB-Team Corona-positiv