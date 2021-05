Robben träumt von EM-Teilnahme für Österreich-Gegner

Am Ende einer verletzungsgeplagten Saison nähert sich der niederländische Fußball-Altstar Arjen Robben Fitness und Form. Der einstige Flügelflitzer von Bayern München und Real Madrid stand am Sonntag für den FC Groningen erstmals seit acht Monaten in der Startelf und war beim 4:0 über Emmen mit zwei Torvorlagen erfolgreich. Danach wurde auch ein eventuelle EM-Teilnahme zum Thema. Die Niederlande sind am 17. Juni in Amsterdam zweiter Gegner des ÖFB-Teams.

SN/APA/ANP/OLAF KRAAK Arjen Robben wirbelte erfolgreich für Groningen