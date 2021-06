Russische Fans dürfen nicht zu Gruppenspiel nach Dänemark

Russische Fans dürfen nicht zum EM-Gruppenspiel ihrer Nationalmannschaft gegen Dänemark in Kopenhagen reisen. Wie die UEFA am Mittwoch bekannt gab, konnte keine Einigung erzielt werden, nachdem in Dänemark aufgrund von Covid-19-Reisebeschränkungen keine Einreise von Nicht-EU-Bürgern erlaubt ist. Russlands Verband gab bekannt, dass man "sehr besorgt" über die Situation sei, es werde weiter eine Lösung angestrebt. Russische Anhänger haben bereits Karten für die Partie gekauft.

Russland ist mit St. Petersburg Co-Ausrichter der EM. Die Nationalmannschaft wird die Partien gegen Belgien und Finnland in der Zarenstadt bestreiten. Dänemark absolviert alle Gruppenspiele in Kopenhagen.