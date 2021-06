Saša Kalajdzic will sich nicht häkeln lassen

Der ÖFB-Stürmer trifft beim Spiel gegen Nordmazedonien einen Clubkollegen.

Fehlender Vorfreude? Noch keine EURO-Stimmung? Bei Österreichs Fußball-Nationalspielern kann davon keine Rede mehr sein, seit sie das Teamcamp in Seefeld bezogen haben.

Umfeld und Betreuung tragen laut den Spielern also sehr zum Optimismus vor dem Auftakt am Sonntag gegen Nordmazedonien bei. Der Kontrahent ist wohlbekannt, traf Franco Fodas Team doch schon in der Qualifikation zwei Mal auf die Nation, die Legionäre aus 13 verschiedenen Ländern versammelt. Es gab zwei Siege (4:1 in Skopje, 2:1 in Wien), aber ÖFB-Verteidiger ...