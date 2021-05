Seefeld sieht DFB-Teamcamp als "Ritterschlag für die Region"

Für den Tourismus in Seefeld ist das am Freitag beginnende EM-Trainingslager der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nach dem monatelangen Corona-Lockdown extrem wichtig. "Es ist ein Ritterschlag für die Region, dass man so wieder starten darf in den Sommer. Es geht für uns von null auf hundert", sagte Elias Walser, der Geschäftsführer der Olympiaregion Seefeld. Die Deutschen bereiten sich bis 6. Juni in Tirol auf die EM vor. Zwei Tage später zieht das ÖFB-Team ein.

SN/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL Vor dieser Kulisse werden DFB- und ÖFB-Team in Seefeld trainieren