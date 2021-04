Sevilla anstelle von Bilbao EM-2021-Schauplatz

Die Fußball-EM 2021 geht in elf statt wie bisher geplant in zwölf Städten über die Bühne. Dublin verlor den Status als Austragungsort, weil die irische Regierung nicht garantieren konnte, dass das Aviva Stadium in den ursprünglich vorgesehenen vier Matches zu einem Viertel gefüllt wird. Ähnliches gilt für Bilbao - anstelle der baskischen Stadt wird Sevilla Ausrichter von drei Gruppenspielen und einem Achtelfinale.

SN/APA/AFP/DIMITAR DILKOFF Drei zusätzliche EM-Spiele im Stadion von St. Petersburg