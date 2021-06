Slowakei bei EM-Generalprobe in Wien ohne Kapitän Hamsik

Die Slowakei muss am Sonntag (17.30 Uhr/live ORF 1) bei ihrer Generalprobe für die Fußball-EM in Wien gegen Österreich ohne Kapitän Marek Hamsik auskommen. Der 33-Jährige sei nach seiner Wadenverletzung noch nicht wieder bei 100 Prozent, erklärte Teamchef Stefan Tarkovic am Samstagnachmittag in einer Pressekonferenz. "Es würde ein Risiko bedeuten, er wird daher morgen nicht spielen."

SN/APA/AFP/VLASTIMIL VACEK Hamsik muss gegen Österreich zuschauen