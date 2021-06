SN-Favoritencheck: Frankreich! Wer sonst?

Der Weltmeister gilt bei den Buchmachern auch bei der Europameisterschaft als Topfavorit. Die Herausforderer kommen aus England, Italien, Belgien und Deutschland.

"Die üblichen Verdächtigen" heißt ein meisterhafter Film aus den 1990er-Jahren mit Kevin Spacey in der Hauptrolle. Der Titel dieses Thrillers gehört längst zum allgemeinen Sprachgebrauch, so etwa auch vor jedem großen Fußballturnier. Die üblichen Verdächtigen sind es, die bei der ersten paneuropäischen Europameisterschaft der Geschichte das Londoner Wembley-Stadion als Ziel ausgegeben haben. Dort findet am 11. Juli nämlich das Finale statt. Ein SN-Favoritencheck einen Tag vor dem Auftaktspiel am Freitag (21 Uhr) in Rom zwischen Italien und der Türkei.

...