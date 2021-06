Ukraine bangt vor EM um verletztes Duo

Die Ukraine bangt vor dem Start in die EM um die Fitness zweier Stammkräfte. Mit Flügelspieler Wiktor Zyhankow und Rechtsverteidiger Oleksandr Tymtschyk sind zwei Akteure verletzt. Beide standen beim 4:0 im Testspiel gegen Zypern am Montag nicht im Kader. Zyhankow hat Probleme mit der Wade, Tymtschyk laut Medienberichten mit dem Rücken. Bei der EM treffen die Osteuropäer zum Auftakt am Sonntag in Bukarest auf die Niederlande, gegen Österreich geht es am 21. Juni.

SN/APA/AFP/FRANCK FIFE Schewtschenko sieht EM hoffungsvoll entgegen