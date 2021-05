Ungarn regelt Aufenthalt von ausländischen Fans bei EM

Ausländische Fußball-Fans können für die EM im Juni nach Ungarn reisen, wenn sie ein Ticket für eines der vier geplanten Spiele in Budapest haben. Eine entsprechende Verordnung der ungarischen Regierung erschien in der Nacht zum Samstag im Ungarischen Amtsblatt. Ansonsten sind touristische Reisen nach Ungarn derzeit immer noch nicht möglich. In der Budapester Puskas-Arena finden drei Vorrundenspiele und ein Achtelfinale statt.

Ungarn hat als einziges EM-Austragungsland volle Zuschauerränge zugesichert. Der Verordnung zufolge müssen die ausländischen Fans am Stadioneingang einen negativen PCR-Test vorlegen, der nicht älter als 72 Stunden ist. Die Testbescheinigung muss in ungarischer oder englischer Sprache ausgestellt sein. Einen PCR-Test, der nicht älter als drei Tage ist, müssen ausländische Sportfans schon bei der Einreise nach Ungarn bei sich haben, wie eine frühere Verordnung festlegt. Touristische Übernachtungen für Ausländer in gewerblichen Unterkünften sind in Ungarn derzeit grundsätzlich nicht möglich. Die neueste Regierungsverordnung nimmt jedoch Fans, die zur Fußball-EM kommen, von dieser Einschränkung ausdrücklich aus. Sie dürfen zudem Restaurants und andere Einrichtungen aufsuchen, die ungarischen Staatsbürgern nur dann offenstehen, wenn sie über einen Immunausweis verfügen. Ebenso brauchen die ungarischen Fans für den Besuch der EM-Matches einen Immunausweis - für sie reicht ein negativer PCR-Test nicht aus. Einen solchen Ausweis erhält in Ungarn, wer zumindest eine Impfung gegen Covid-19 erhalten hat oder nachweislich eine Corona-Erkrankung überstanden hat. In Ungarn sind inzwischen mehr als 50 Prozent der Bevölkerung zumindest einmal geimpft. Ungarn wurde von der Bundesregierung am Freitag von der Liste der Risikogebiete gestrichen.