Ungewohnte Rahmenbedingungen, altbekannte EM-Favoriten

Die am 11. Juni beginnende Fußball-EM 2021 bedeutet in mehrfacher Hinsicht Neuland, die Favoriten sind aber altbekannt. Frankreich, Belgien, Spanien, England, Italien, Portugal, Deutschland oder Italien gelten als Hauptanwärter auf den Titel. Teams wie Österreichs Gruppengegner Niederlande, Dänemark oder Kroatien werden zumindest Außenseiterchancen auf einen Sieg im Finale am 11. Juli im Wembley-Stadion beigemessen.

SN/APA/AFP/ADRIAN DENNIS Ab dem Halbfinale wird nur noch im Wembley gespielt