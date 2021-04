Weiter offene Fragen nach Bestätigung von München als EM-Ort

Nach dem Okay von der UEFA kann München in die heiße Vorbereitungsphase für die EM starten - vor dem Höhepunkt des Fußball-Sommers bleiben aber noch Fragen offen. Wie viele Zuschauer dürfen im Juni tatsächlich in die Arena? Was ist von einem Turnier in Pandemiezeiten ohne Fan-Partys und dem sonst üblichen Drumherum für die Stadt und die Anhänger zu erwarten? Und wann ist endgültig klar, unter welchen Bedingungen überhaupt gespielt wird?

SN/APA/dpa/Matthias Balk Einige Fragen zu EM-Spielen in München noch ungeklärt