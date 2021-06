Wohin steuert Foda mit dem Nationalteam?

Es liegt in der Hand von Teamchef Franco Foda, ob Österreichs Fußball-Auswahl bis zur EURO noch Euphorie entfachen kann. Dazu braucht es bei den letzten beiden ÖFB-Tests nicht unbedingt Siege, vielmehr mutigen Offensivfußball.

England, Slowakei, Nordmazedonien, Niederlande und Ukraine heißen in den kommenden drei Wochen die Gegner von Österreichs Nationalmannschaft. Fünf Spiele, die darüber entscheiden werden, ob die rot-weiß-rote Fußballseele ins Tal der Tränen stürzt oder himmelhoch jauchzend vom Gewinn des EM-Titels träumt. Das ÖFB-Team scheint für solche Extreme prädestiniert zu sein.

Den Auftakt macht am Mittwoch (21 Uhr) im Riverside-Stadion von Middlesbrough das Testspiel gegen England, die Generalprobe für die EM-Endrunde steigt am Sonntag (17.30 Uhr) in Wien gegen die ...