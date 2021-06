Zerstrittene DFB-Funktionäre nicht beim Team in Seefeld

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist im Trainingslager in Seefeld nicht von den Streitigkeiten unter den obersten DFB-Funktionären berührt worden. Die Interimspräsidenten Peter Peters und Rainer Koch, die aktuell als Doppelspitze den krisengeschüttelten Verband anführen und sich öffentlich kritisieren, tauchten in dieser Woche nicht im Teamquartier in Tirol auf.

SN/APA/AFP/CHRISTOF STACHE Das deutsche Team trainierte in Seefeld unbehelligt von Verbandsspitze