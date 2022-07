Carolin Größinger: "Mit Mentalität ist die Sensation möglich"

Carolin Größinger (25) aus Henndorf gehörte als Torfrau Österreichs EURO-Kader 2017 an. Inzwischen hat sie die Handschuhe an den Nagel gehängt. Das Turnier in England verfolgt sie ohne Wehmut.

U17-EM, U19-EM, EURO 2017: Carolin Größinger war die Endrunden-Expertin im österreichischen Fußball-Nationalteam. Die Torfrau, die unter anderem bei St. Pölten, Kleinmünchen und Bergheim in der Bundesliga aktiv war, betrachtet das Geschehen mittlerweile von außerhalb und freut sich für ihre früheren Kolleginnen: "Die Erlebnisse vom ,Sommermärchen' 2017 in den Niederlanden sind natürlich immer noch sehr präsent bei mir: Die tolle Zeit mit der Mannschaft, die Trainings und natürlich die Feiern. Meine aktive Karriere habe ich inzwischen beendet. ...