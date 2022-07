Deutschland und Spanien bei Frauen-Fußball-EM souverän

Auch ohne Weltfußballerin Alexia Putellas ist Titelkandidat Spanien am Freitag erfolgreich in die Fußball-Europameisterschaft in England gestartet. Trotz frühen Rückstands besiegte der Favorit in Milton Keynes Finnland mit 4:1 (2:1) und hält in Gruppe B damit so wie Deutschland bei drei Punkten. Der Rekordeuropameister, der den neunten Titel anstrebt, lieferte danach in London gegen Dänemark eine 4:0-(1:0)-Gala ab. Am Dienstag kommt es zum Duell der Sieger.

SN/APA/AFP/JUSTIN TALLIS Emotionales Tor für die Deutsche Popp