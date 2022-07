EM-Traumfinale im Wembley: In der Höhle der Löwinnen

England empfängt das deutsche Team im Traumfinale der Europameisterschaft im Wembleystadion vor 90.000 Fans. Es ist nicht das erste große Duell der Fußballnationen.

England gegen Deutschland, die Gastgeberinnen fordern die Rekordsiegerinnen - das Traumfinale der Europameisterschaft der Frauen steigt am Sonntag vor 90.000 Fans im Fußballtempel Wembley. Dort, wo Englands Herrenauswahl 1966 im legendären WM-Endspiel gegen das deutsche Team um Franz Beckenbauer und den kürzlich verstorbenen Uwe Seeler ihren bislang größten Triumph gefeiert hat. Dort, wo die Engländer im Vorjahr im Finale gegen Italien den EM-Sieg verpasst haben. Genau dort wollen die Britinnen, die dank der drei Löwen im Wappen der englischen Nationalteams auch "Löwinnen" bezeichnet werden, gegen den achtfachen EM-Champion ihren ersten großen internationalen Titel holen.

Die Euphorie im Land ist nach den starken Auftritten beim Heimturnier groß. "Die Zeit ist reif", erklärte Ex-Nationalspielerin Karen Carney. Die deutschen Spielerinnen wappnen sich für ein Auswärtsspiel, bei dem über 80.000 Fans England anfeuern. "Ich glaube, das ganze Stadion wird gegen uns sein", sagt Mittelfeldspielerin Lena Oberdorf. "Wir spielen gefühlt gegen die ganze Nation. Aber das sind für mich auch die schönsten Spiele: Wenn das ganze Stadion gegen dich ist, dich am besten noch ausbuht."

Das englische Team, das mit einem 1:0-Erfolg über Österreich in das Turnier gestartet war, erzielte auf dem Weg in das Finale 20 Treffer. Nicht minder beeindruckend: Wie die deutsche Auswahl (13 Tore) mussten die Gastgeberinnen in den fünf bisherigen Partien nur einen einzigen Gegentreffer hinnehmen.

Verantwortlich für den Aufschwung im englischen Frauenfußball ist vor allem die niederländische Cheftrainerin Sarina Wiegman, die 2017 ihr Heimatland zum Europameistertitel geführt hatte. Die 52-Jährige, die bisher in jedes Spiel dieser EM mit derselben Aufstellung gegangen ist, hat England im Jahr 2021 übernommen und seitdem defensiv wie offensiv verbessert. Das bekam Deutschland auch vor fünf Monaten beim jüngsten Aufeinandertreffen zu spüren. Erst zum zweiten Mal im 27. Länderspiel setzten sich die Engländerinnen durch. Vor dem 3:1-Erfolg hatten sie einzig im Spiel um Platz drei bei der Weltmeisterschaft 2015 in Kanada die Oberhand behalten.

Zwei andere Duelle machen indes Deutschland Mut. Im EM-Endspiel 2009 in Finnland ließ die langjährige Nummer eins im europäischen Frauenfußball England beim 6:2-Sieg keine Chance. Auch an das Wembleystadion haben Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg und ihre Spielerinnen sehr gute Erinnerungen: Im November 2019 sahen über 77.000 Zuschauer in London, wie Klara Bühl kurz vor Schluss zum 2:1-Sieg des Gästeteams traf. Während Bühls Finaleinsatz nach ihrer Coronainfektion noch wackelt, ist die zweite damalige Torschützin am Sonntag gesetzt. Kapitänin Alexandra Popp erzielte beim 2:1-Halbfinalerfolg über Frankreich beide deutsche Tore.

Im Finale geht es für sie auch um die Auszeichnung der besten Turniertorschützin. Die 31-Jährige hat wie Englands Beth Mead bisher sechs Mal getroffen. "Ex-Zootierpflegerin will Löwinnen zähmen", titelte am Freitag die Zeitung "Times" mit Blick auf den erlernten Beruf von Alexandra Popp. Passend: An einem freien Tag zwischen den EM-Spielen hat die Stürmerin auch den Londoner Zoo besucht.

