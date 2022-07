England bei Frauen-EM nach Sieg gegen Spanien im Semifinale

England ist bei der Frauen-Fußball-EM als erstes Team ins Semifinale eingezogen. Die Gastgeberinnen feierten am Mittwoch in Brighton einen 2:1-Sieg nach Verlängerung über Spanien und treffen nun in der Vorschlussrunde auf den Sieger des Duells zwischen Schweden und Belgien, das am Freitag ausgetragen wird. Einen Tag zuvor steigt das Viertelfinale der ÖFB-Frauen gegen Deutschland.

SN/APA/AFP/GLYN KIRK Jubel bei Engländerinnen über Semifinal-Einzug