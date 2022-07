England deklassiert ÖFB-Gegner Norwegen 8:0

Norwegens Fußballfrauen gehen angeschlagen ins entscheidende Vorrundenspiel gegen Österreich (Freitag). In Gruppe A wurde die Nummer elf der Weltrangliste am Montag bei der EM von Gastgeber England in Brighton regelrecht vorgeführt und ging schließlich als 0:8-(0:5)-Verlierer vom Platz. Mit dem höchsten Sieg bei einer EM-Endrunde untermauerten die Lionesses ihre Titelambitionen eindrucksvoll und buchten bereits im zweiten Spiel das Viertelfinalticket.

SN/APA (AFP)/ADRIAN DENNIS Ein englisches Fest: ÖFB-Gegner Norwegen geriet 0:8 unter die Räder