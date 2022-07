Erstes wichtiges Kräftemessen von ÖFB-Frauen mit DFB-Team

Während das Duell bei den Männern durchaus Tradition hat, treffen Österreichs Fußball-Frauen am Donnerstag (21.00 Uhr/live ORF 1) in Brentford zum ersten Mal überhaupt in einem Pflichtspiel auf Deutschland. Vor dem Viertelfinale bei der EM in England sind die beiden Nationen nur bei Testspielen aufeinandergetroffen, da hatte es 2016 und 2018 jeweils einen Sieg für den Rekord-Europameister gegeben.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Puntigam fiebert dem 1. Pflichtspiel gegen Deutschland entgegen