Frankreich im Viertelfinale der EM, Italien muss zittern

Die Französinnen haben bei der Fußball-Europameisterschaft in England auch ihr zweites Spiel gewonnen. Les Bleus setzten sich am Donnerstagabend in Rotherham mit 2:1 (2:1) gegen Belgien durch und stehen bereits nach zwei Vorrundenspielen als Gruppenerster im Viertelfinale. Italien muss dagegen nach einem glücklichen 1:1 (0:1) gegen Island ums Weiterkommen zittern.

SN/APA (AFP)/FRANCK FIFE Jubel bei den Französinnen über den Gruppensieg bei der EM