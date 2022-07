Frankreich nach 1:0 über Niederlande im Halbfinale

Frankreich steht bei der Frauen-Fußball-EM nach einem Erfolg über Titelverteidiger Niederlande im Halbfinale. Eve Perisset traf am Samstag beim 1:0 nach Verlängerung in der 102. Minute per Foul-Elfmeter entscheidend, nachdem es nach regulärer Spielzeit 0:0 gestanden war. Die Französinnen ließen dabei hochkarätige Chancen ungenutzt. Im Duell um das Finale treffen "Les Bleues" am Mittwoch auf Deutschland. Das zweiten Halbfinale bestreiten am Dienstag England und Schweden.

SN/APA/AFP/LINDSEY PARNABY Perisset (m.) traf in Rotherham entscheidend vom Punkt