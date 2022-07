Analyse: Und wieder einmal stolz nach einer Niederlage

Das ÖFB-Team hat sich beim EM-Spiel gegen England teuer verkauft - beging aber auch haarsträubende Fehler.

"Jeder einzelne Österreicher kann stolz sein auf diese Mannschaft." - "Wir können stolz sein, dieses Spiel bleibt ewig in Erinnerung." - "Ich bin stolz auf die Art und Weise unseres Auftritts." Was haben diese Kommentare gemeinsam? Sie beziehen sich allesamt auf österreichische Fußballauftritte in England, und sie sind alle nach Niederlagen von Rot-Weiß-Rot getätigt worden. Österreichs Fußballnationalteam der Frauen hat sich mit dem 0:1 gegen England zum Auftakt der Europameisterschaft ...