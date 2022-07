Fußball-EM Viertelfinale live: Deutschland - Österreich

Bei der Fußball-Europameisterschaft der Frauen in England trifft Österreich im Viertelfinale am Donnerstag auf Deutschland. Gelingt der Auswahl von Teamchefin Irene Fuhrmann gegen den übermächtigen Nachbarn der Einzug in das Halbfinale der EM? Verfolgen Sie das Spiel ab 21 Uhr hier im Liveticker!

SN/GEPA pictures Die ÖFB-Frauen sind hochmotiviert