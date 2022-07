Maria Plattners Ausfall trübt die Stimmung im "Hogwarts-Hotel"

Im Hotel im "Hogwarts-Stil" fühlen sich Österreichs Fußballerinnen pudelwohl. Vor dem EURO-Auftakt gegen England verletzte sich Stürmerin Maria Plattner und musste heimreisen.

Sarah Zadrazil und Laura Feiersinger fühlen sich pudelwohl in Österreichs Teamquartier in England. Vor dem morgigen EM-Auftaktspiel gegen Gastgeber England in Manchester gab es allerdings einen Dämpfer. Maria Plattner hat sich schwer verletzt und ist bereits nach Hause geflogen.

Die Fußball-Europameisterschaft der Frauen in England ist noch nicht einmal losgegangen. Da ist Österreichs Nationalteam schon mit der ersten Hiobsbotschaft konfrontiert: Die Tirolerin Maria Plattner hat sich im Training am Sonntag bei einem Zweikampf das rechte Schlüsselbein gebrochen. Die ...