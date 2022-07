Maria Plattners Ausfall vor dem EURO-Auftakt trübt die Stimmung im "Hogwarts-Hotel"

Die Fußball-Europameisterschaft der Frauen in England ist noch nicht einmal losgegangen. Da ist Österreichs Nationalteam schon mit der ersten Hiobsbotschaft konfrontiert.

Sarah Zadrazil und Laura Feiersinger fühlen sich pudelwohl in Österreichs Teamquartier in England. Vor dem EM-Auftaktspiel gegen Gastgeber England in Manchester am Mittwoch gab es allerdings einen Dämpfer. Die Tirolerin Maria Plattner hat sich im Training am Sonntag bei einem Zweikampf das rechte Schlüsselbein gebrochen. Die 21-Jährige ist bereits nach Österreich zurückgeflogen. "Sie ist blöd auf die Schulter gefallen", sagt Teamkollegin Sarah Zadrazil.

Plattner sei sehr niedergeschlagen gewesen, heißt es aus dem Team. Die Potsdam-Legionärin hätte sich bei ...