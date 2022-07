Mit der Überzeugung des Underdogs

Mit einem Unentschieden könnte Österreich heute zum zweiten Mal in ein EM-Viertelfinale einziehen. Teamchefin Fuhrmann hofft auf angeschlagene Norwegerinnen und keine Gegentore.

Von einem "abscheulichen Abend" sprach Norwegens Teamchef Martin Sjögren nach der 0:8-Pleite gegen England am Montag. Dennoch haben die Norwegerinnen noch eine Chance auf den Viertelfinaleinzug bei der EURO - mit einem Sieg am heutigen Freitag (21 Uhr, live in ORF eins) in Brighton gegen Österreich. "Wir müssen die Partie mehr oder weniger vergessen", sagte Sjögren. "Das ist nicht einfach, aber wir werden es versuchen."

Österreichs Teamchefin Irene Fuhrmann hofft, dass die Norwegerinnen im Duell ...