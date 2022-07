Nach dem Sieg: Party, Ruhe und Ausblick für Österreichs Fußballerinnen

Das 2:0 gegen Nordirland bei der EURO hat das ÖFB-Team gebührend gefeiert. Nun gilt der Fokus dem Spiel gegen Norwegen.

Am Tag danach kehrte Ruhe ein. Das 2:0 im zweiten EM-Gruppenspiel gegen Nordirland in Southampton war am Montagabend gebührend gefeiert worden. Erinnerungen an das "Sommermärchen" von 2017 in den Niederlanden wurden wach. Damals tanzten die Spielerinnen Polonaise durch die Interviewzone. Diesmal crashten Manuela Zinsberger, Viktoria Schnaderbeck und Co die offizielle Pressekonferenz mit Irene Fuhrmann und der Spielerin des Matches, Barbara Dunst, mit Musik und Gesang.

Davor sangen die Spielerinnen mit den 800 lautstarken österreichischen Fans im St. Mary's ...