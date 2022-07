Niederlande und Schweden ziehen ins EM-Viertelfinale ein

Titelverteidiger Niederlande und Schweden stehen bei der Fußball-Europameisterschaft der Frauen in England im Viertelfinale. Am letzten Vorrundenspieltag setzte sich Schweden am Sonntagabend in Leigh mit 5:0 (3:0) gegen Portugal durch und entschieden damit die Gruppe C für sich. Die Niederländerinnen besiegten in Sheffield die Schweiz mit 4:1 (0:0) - sie bekommen es nun mit EM-Mitfavorit Frankreich zu tun.

SN/APA (AFP)/DANIEL MIHAILESCU Souveräner Viertelfinaleinzug: Schweden besiegt Portugal 5:0