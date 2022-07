Österreich unterliegt England zum EURO-Auftakt knapp

Im Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft der Frauen hat Österreich am Mittwoch gegen Gastgeber England mit 0:1 verloren. Vor 69.000 Zuschauern blieb eine gute Leistung des ÖFB-Teams unbelohnt.

"Es gilt, alle Engländerinnen möglichst weit weg von unserem Tor zu halten." Das hatte Teamchefin Irene Fuhrmann vor dem EM-Eröffnungsspiel im ausverkauften Old Trafford gesagt. Dass das gegen einen der großen Turnierfavoriten fast unmöglich sein würde, war klar. 15 Minuten gelang das den Österreicherinnen. Dann nutzte Beth Mead die erste zwingende Chance zum 1:0. Barbara Dunst hatte in der zweiten Hälfte die beste Ausgleichschance für Österreich, sie scheiterte aber an Englands Torfrau.

Knapp eine Stunde vor Spielbeginn trabte Österreichs Nationalteam aufs Feld, um sich aufzuwärmen. Die Freude, vor einer derartigen Kulisse spielen zu dürfen, war den Frauen anzumerken. Sie lächelten und winkten ins Publikum. Keine Teamspielerin hatte zuvor jemals vor so vielen Zuschauern gekickt.

Die EURO begann stimmungsvoll. Die kurze Eröffnungsfeier hatte Tanz und viel Feuer zu bieten. Während der Hymne hielten Manuela Zinsberger und Carina Wenninger die Trikots der kurzfristig ausgefallenen Maria Plattner und Lisa Kolb in die Kameras. "Wir spielen auch für sie", hatten die Spielerinnen vor dem Match gesagt.

Österreich, mit der zuletzt angeschlagenen Kapitänin Viktoria Schnaderbeck und den beiden Salzburgerinnen Sarah Zadrazil und Laura Feiersinger in der Startelf, begann mutig, spielte wie in den jüngsten Testpartien in einem 4-3-3-System, das je nach Anlass zu einem 4-5-1 oder einem 5-4-1 wurde.

In den Anfangsminuten kam das ÖFB-Team mehrmals in den englischen Strafraum. Für einen Abschluss reichte es aber nicht. Nach zehn Minuten begann sich das Blatt Richtung England zu wenden. Nach den ersten beiden harmlosen Torschüssen kam es in Minute 16, wie es eigentlich kommen musste. Beth Mead überhob ihre Arsenal-Teamkollegin Zinsberger. Wenninger versuchte vergeblich, den Ball noch aus dem Tor schlagen. Spätestens jetzt war die Stimmung am Kochen. Die Welle machte die Runde durch das Old Trafford. England kam in der Folge zu weiteren Chancen (23. Mead, 26. White). Österreich fiel nicht auseinander, blieb mutig, aber ohne echte Torchance. In Minute 43 war Nicole Billa am Fünfer einschussbereit, Innenverteidigerin Millie Bright war vor ihr am Ball. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte wurde es noch einmal brenzlig, aber Zinsberger wehrte Lauren Hemps Schuss per Fuß ab.

Die zweite Hälfte begann wie die erste - mit mutigen Österreicherinnen. Allerdings passierte zunächst nichts Zwingendes auf beiden Seiten. Fran Kirby zielte zu direkt auf Zinsberger (51.). Katharina Naschenweng hob den Ball bei einem Schuss außerhalb der Strafraumgrenze über das Tor (57.). England wollte alles klar machen, schaffte es aber nicht. Lauren Hemps Versuch (69.) ging knapp übers Tor. Wenig später (71.) klärten Puntigam und Zinsberger die nächste heikle Situation im Strafraum. 76. Minute: Die eingewechselte Chloe Kelly zielte nur knapp vorbei. Zwei Minuten später sorgte Barbara Dunst beinahe für den Ausgleich. Englands Keeperin Mary Earps musste ihr ganzes Können aufzeigen, um den Weitschuss der Frankfurt-Legionärin abzuwehren. Es sollte die einzige zwingende Torchance der Österreicherinnen bleiben. Mit dem Versuch der eingewechselten Julia Hickelsberger-Füller (87.) hatte Earps weniger Probleme.

Es blieb beim knappen 0:1 - ein achtbares Resultat, das freilich nichts zählt. Immerhin hatten die Engländerinnen in den jüngsten Testspielen mindestens drei Tore erzielt.

Teamchefin Irene Fuhrmann sagte: "Am Ende haben wir leider keinen Punkt mitgenommen. Das tut weh, vor allem nach so einer Leistung." Für Österreich ist noch nichts verloren. Die Auftaktniederlage war mehr oder weniger eingeplant. Es folgen nun vier Tage Pause, ehe das ÖFB-Team am Montag in Southampton als Favorit in die Begegnung mit Nordirland geht.

Stimmen nach dem Spiel

Irene Fuhrmann (Österreich-Teamchefin): "Am Ende haben wir leider keinen Punkt mitgenommen, das gut weh nach so einer Leistung. Wir haben es sehr ordentlich gemacht, konnten uns in der zweiten Halbzeit auch die eine oder andere Torchance erarbeiten. Natürlich hat England das Spiel dominiert. Aber ich bin stolz auf die Art und Weise unseres Auftritts. Ich denke, es ist doch etwas möglich. Im Offensivspiel hat uns in der letzten Linie die Geschwindigkeit, die Durchschlagskraft gefehlt. England ist eine absolute Topmannschaft. Wir haben zweimal gegen sie gespielt im letzten Jahr, wir sind das einzige Team, das gegen sie nur je ein Tor kassiert hat. Wenn wir gegen Nordirland wieder mutig und mit der Überzeugung auftreten, dann können wir gewinnen."

Sarah Zadrazil (Österreich-Mittelfeldspielerin): "Ich bin im Moment enttäuscht, glaube, dass wir eine super zweite Halbzeit hatten mit ein, zwei Halbchancen. Wir haben gegen einen Favoriten richtig gut dagegen gehalten. Schade, dass es nicht zu einem Punkt gereicht hat. Wir sind nur als Team stark, das haben wir heute gezeigt. Gegen England darf man aber verlieren, wir haben noch zwei Spiele. Wir können super kicken, das gilt es in den nächsten Spielen zu beweisen."

Sarina Wiegman (England-Teamchefin): "Wir haben zwei verschiedene Gesichter gezeigt. Der Start war ganz gut, wir haben das Spiel dann dominiert. In der zweiten Halbzeit haben wir dann manchmal besser gespielt, manchmal weniger gut. Österreich hatte dann noch Chancen. Es war ein hartes Spiel, Österreich war ein guter Gegner."

Das Match zum Nachlesen im Liveticker