Österreichs Fußballerinnen erwartet Mammutaufgabe im Old Trafford

Gegen Gastgeber England eröffnet Österreichs Fußballnationalteam der Frauen die EURO. Vor 75.000 Zuschauern geht Irene Fuhrmanns Elf als klarer Außenseiter in die Partie.

"Ich freue mich auf das Eröffnungsspiel in Eisenstadt", sagte ÖFB-Präsident Gerhard Milletich bei einer Frauenfußball-Veranstaltung Mitte Juni in Wien. Der Versprecher sorgte für Schmunzler im Publikum. Er meinte Manchester, nicht Eisenstadt. Dort, im ehrwürdigen Old Trafford, trifft Österreichs Fußballnationalteam diesen Mittwoch (21 Uhr) zum Auftakt der Europameisterschaft auf Gastgeber England. Vor 75.000 Fans. Das sind fünf Mal so viele Menschen, wie Eisenstadt Einwohnerinnen und Einwohner hat.

Vor so vielen Menschen hat noch keine der Nationalspielerinnen jemals gespielt. "Es ...