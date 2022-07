Anreisechaos und viel Geduld

Engländer sind anders. Das war schon lange vor dem Brexit so. Das fängt bei der Linksfahrerei an, geht über das eigenwillige Frühstück bis zum endlosen, geduldigen Warten in Schlangen. An all das muss man sich erst gewöhnen.



Post aus England SN

SN/imago images/Pamela Amedzro / Da Busfahren in England, ein Abenteuer.