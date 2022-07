Videoanalysten liefern Lösungsansätze im Eiltempo

Die Videoanalysten des ÖFB-Teams haben bei der EURO viel zu tun. Stefan Ösen und Julian Lauer erklären ihre komplexe Arbeit und verraten welche Spielerin besonders analyse-affin ist.

Videoanalyse ist im Profifußball nicht mehr wegzudenken. Österreichs Nationalteam hat in England drei Analysten dabei: Stefan Ösen, Julian Lauer und Michael Brownlow. Alle drei sind von früh bis spät beschäftigt. "Es geht immer vorher der Tag aus, bevor die Arbeit ausgeht", sagt der Salzburger Ösen.

In der Videoanalyse gehe es darum, die Stärken und Schwächen der Gegner herauszufiltern, Muster zu finden und relevante Punkte herauszustreichen, sagt Lauer, der hauptberuflich am Internationalen Fußball Institut in München arbeitet. "Wir müssen ...