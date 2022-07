Virginia Kirchberger: Der Beinbruch, sieben Monate und die EURO

Dass es Virginia Kirchberger in den EM-Kader geschafft hat, grenzt an ein Wunder. Nun fühlt sich die ÖFB-Verteidigerin bereit für einen Einsatz.

"Ich bin bereit." Diesen Satz sagt Virginia Kirchberger mehrmals. Am 30. November 2021 zog sich die Innenverteidigerin im WM-Qualifikationsspiel in Luxemburg (8:0) einen Schien- und Wadenbeinbruch zu. Sieben Monate waren es da noch bis zur Europameisterschaft. "Im ersten Moment ist mir eingeschossen: Oje, das kann knapp werden." Kirchberger (29) ist 87-fache Teamspielerin. Nicht nur bei der EURO 2017, beim legendären "Sommermärchen" in den Niederlanden mit dem Halbfinaleinzug, war sie eine wichtige Stütze des ÖFB-Teams.

Nach dem ersten Schock ...