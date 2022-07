Daniela Süß: "Wir spielten im Nationalteam mit aufgetragenen Trikots"

"Von der Seitenlinie": Während der EURO 2022 erzählen Menschen, die für Frauenfußball leben oder lebten, in dieser Kolumne über ihre Erfahrungen und Erlebnisse. Den Anfang macht Salzburgs erste Nationalteamspielerin Daniela Süß.

Daniela Süß spielte unter ihrem Mädchennamen Gradl von 1996 bis 1998 acht Mal als Torfrau im Nationalteam. Die 42-Jährige, die heute in Passau lebt und die Filiale eines Sportartikelhändlers leitet, war damals bei Leopoldskron/Moos in der Salzburger Frauenliga tätig. Erst 2015 hängte sie die Handschuhe endgültig an den Nagel:

"Ich werde die EURO auf alle Fälle verfolgen. Vor allem die Spiele der Österreicherinnen werde ich, wenn ich Zeit habe, live im Fernsehen anschauen. Ich glaube, dass das ein Superturnier voller Highlights wird, da nur gute Teams mitspielen.

Mein Bezug zum aktuellen österreichischen Team? Ich habe mich gefreut, dass ich auf dem Mannschaftsfoto Maggie Sperrer entdeckt habe ist. Sie war schon in meiner Nationalteamzeit die Masseurin bei den Frauen, ein echtes Urgestein.

Bei den Spielerinnen wird es schon schwieriger, da bin ich zu weit weg. Obwohl, gegen Sarah Zadrazil und Laura Feiersinger habe ich mit dem HSV Wals noch gespielt, als sie blutjunge Talente waren und beim USK Hof in die erste Mannschaft raufgezogen worden sind. Und Irene Fuhrmann, die so wie ich Jahrgang 1980 ist, habe ich in einigen ÖFB-Lehrgängen auch kennengelernt.

Eine weitere Mitspielerin im Nationalteam war die heutige Teammanagerin Isabel Hochstöger. Ihr ist es ja zu verdanken, dass es später endlich ordentliche Trikots für die Frauen geben sollte.

Als ich Torfrau im Nationalteam war, mussten wir noch in alten, aufgetragenen Dressen spielen, die uns viel zu groß waren. Dabei war "retro" damals gar nicht angesagt...

Unser Auftritt war mit diesem Outfit nicht gerade sehr repräsentativ. Es gab sogar Bestrebungen einiger Spielerinnen, in Eigenregie einen anderen Ausstatter zu organisieren. Das hat der ÖFB aber wegen der Verbindung zu Puma rasch unterbunden.

Ähnlich war es bei den Schuhen. Die guten Modelle hat der Zeugwart gar nicht erst ausgepackt. Wir mussten die anziehen, die uns überhaupt nicht gepasst haben.



Wie professionell das Nationalteam heute im Vergleich zu damals jetzt ausgestattet ist, ist schon unglaublich. Es gibt ein riesengroßes Betreuerteam. Bei uns waren nur Trainer, Co-Trainer und ein Torwarttrainer sowie die Masseurin dabei. Wäre ich um 20 Jahre jünger und hätte Talent, würde ich unbedingt versuchen, als Fußballerin ins Ausland zu kommen. Das Hobby zum Beruf zu machen, ist das Schönste. Jetzt kann man ein bisschen Geld verdienen als Frau im Fußball und gut davon leben.

Wir waren damals vor allem mit viel Herz dabei. Ich habe vom ÖFB nur das Zugticket für die Anreise aus Salzburg nach Wien erstattet bekommen. Für die Kolleginnen, die in Wien daheim waren, gab es 20 Schilling für den Straßenbahnfahrschein."