Patrick Zadrazil: "Ich bin superstolz auf meine Schwester"

Patrick Zadrazil hat seine Schwester von klein auf zum Kicken mit den Nachbarsbuben mitgenommen. Jetzt spielt sie bei der EURO und steht vor ihrem 100. Länderspiel.

Patrick war selbst ein talentierter Fußballer, der in der Salzburger Red-Bull-Akademie ausgebildet wurde und für den SV Grödig in der 2. Liga aktiv war. Für die Salzburger Vorzeigefußballerin ist der drei Jahre ältere Bruder das größte Vorbild. Was sagt er selbst dazu?

"Ist das zu fassen? Meine Schwester spielt ihr hundertstes Länderspiel, und das gegen Deutschland in einem EM-Viertelfinale. Bei ihren ersten Einsätzen im ÖFB-Team hat sich noch kaum jemand für Frauenfußball interessiert. Und jetzt durfte ich live ...