Wienroither und Naschenweng: Der Aufstieg der Debütantinnen

Laura Wienroither und Katharina Naschenweng schafften es gegen England in die Startelf. Beide haben sich extrem weiterentwickelt.

Laura Wienroither und Katharina Naschenweng zählen zu den Aufsteigerinnen im ÖFB-Team. Beide feierten beim 0:1 gegen England am Mittwoch ihr EM-Debüt. Beide standen in der Startelf. Sowohl die 23-jährige Oberösterreicherin als auch die 24-jährige Kärntnerin haben sich in den vergangenen Jahren extrem weiterentwickelt. Drei Jahre des Weges sind sie gemeinsam gegangen.

Sommer 2017: Die damals 18-jährige Laura Wienroither ist eben von Österreichs Serienmeister St. Pölten zu Hoffenheim gewechselt, um zunächst in der zweiten Mannschaft des deutschen Bundesligisten zu ...