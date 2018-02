Europa League: Warum Salzburg weiterkommt

Vor dem Europa-League-Rückspiel gegen Real Sociedad halten die Bullen viele Trümpfe in der Hand. Diese Gründe sprechen dafür, dass am Donnerstag der Aufstieg gelingt.

Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg greift am Donnerstag gegen Real Sociedad nach dem Aufstieg in das Achtelfinale der Europa League. Nach dem 2:2 im Hinspiel halten die Bullen viele Trümpfe in der Hand. Und der Blick auf mögliche Achtelfinalgegner wie Atlético Madrid, RB Leipzig, Borussia Dortmund oder Arsenal London sollte bei den Salzburger Bullen noch einmal zusätzliche Kräfte mobilisieren.

Zwar sind die Spanier mit Sicherheit auch in der Lage, in Salzburg zu gewinnen, aber die "Salzburger Nachrichten" fanden auch Gründe, warum die Truppe von Trainer Marco Rose ihre Reise durch Europa weiter fortsetzen wird.

1. Die Ausgangsposition. Bei einem 2:2 aus dem Hinspiel kann man zwar noch nicht davon sprechen, dass eine Vorentscheidung um den Aufstieg gefallen ist, aber es ist nun einmal Fakt, dass den Bullen schon ein 0:0 oder ein 1:1 zum Erreichen des Achtelfinales reicht. Die Salzburger müssen keinen Treffer erzielen, können einmal abwarten, wie sich das Spiel entwickelt.

2. Der Druck. Diesen hat nur der Favorit aus Spanien. Für einen Club aus der Primera Division wäre es eine Blamage, würde man gegen einen Club aus Österreich ausscheiden. Eine Pleite würde auch Trainer Eusebio in Erklärungsnot bringen, ihm vielleicht sogar den Job kosten. Salzburg kann in dieser Konstellation nur gewinnen. Auch Sportchef Christoph Freund sagt: "Wir haben eine gute Ausgangsposition und können mit dem Aufstieg spekulieren. Bei einem Ausscheiden würde sich die Enttäuschung aber in Grenzen halten."

3. Das Tempospiel. Real Sociedad braucht zumindest einen Treffer, um Salzburg in Verlegenheit zu bringen. Dadurch werden sich für die Bullen Räume zum Konterspiel ergeben. Schon im Hinspiel hatten die Spanier große Probleme, Hee- Chan Hwang in den Griff zu bekommen. Die Schnelligkeit und Robustheit des Südkoreaners könnte Salzburgs großes Plus am Donnerstag werden.

4. Der Torjäger. Mit Munas Dabbur steht in Reihen der Bullen ein Knipser, der aus dem Nichts treffen kann und vor dem Tor auch meist die Ruhe bewahrt. Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Willian José fehlt Sociedad aktuell ein echter Torjäger. Das wurde schon im Hinspiel deutlich, als Salzburg wenig Chancen der Spanier zugelassen hat.

5. Der Joker. Am torgefährlichsten wird Takumi Minamino immer dann, wenn er eingewechselt wird. Im Hinspiel hat es der Japaner im Dress von Red Bull Salzburg als Joker mit seinem Treffer zum 2:2 in der 94. Minute bewiesen. 22 seiner 37 Treffer für Red Bull Salzburg erzielte Minamino nach der Pause, die meisten davon als Joker. Der 23-Jährige versteht es wie kaum ein anderer Bullenprofi, sich blitzschnell in das Spiel zu integrieren.

6. Die Personalsituation. Salzburg-Coach Marco Rose bereitet zwar die Innenverteidigung Sorgen, aber für seinen Kontrahenten Eusebio kommt es noch viel dicker. Neben Stürmer Willian José, der schon beim Hinspiel fehlte, muss er in Salzburg auch auf seinen Kapitän Xabi Prieto (verpasste nur drei der letzten 100 Pflichtspiele) verzichten. Verteidiger Hector Moreno ist wegen einer Oberschenkelzerrung fraglich.