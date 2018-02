Ex-Anifer plante sein Traumtor vor dem Spiel

"Ich realisiere erst jetzt, welches Kunststück mir am Freitag gelungen ist", erklärte Manuel Krainz am Sonntag im Gespräch mit den "Salzburger Nachrichten".

Der Salzburger schoss Blau-Weiß Linz am Freitag im Heimspiel gegen den FC Liefering mit einem Treffer aus rund 60 Metern zum 2:1-Sieg gegen Liefering. "Als der Ball im Tor war, war das Gefühl einfach sensationell", schildert Krainz.

Und der 25-jährige Mittelfeldspieler hat sein Traumtor geplant. "Vor dem Spiel habe ich mit einem Mitspieler über so eine Szene gesprochen. Ich habe gewusst, dass der Liefering-Goalie gern weit vor seinem Tor steht", erklärt Krainz, der am Freitag in der 72. Minute nicht lang fackelte: "Ich habe den Ball bekommen, kurz aufgeschaut und dann einfach abgezogen."

Dabei ist sein Profiabenteuer bis Freitag alles andere als nach Wunsch verlaufen: Im Herbst bekam er von Ex-Trainer Günther Gorenzel nur wenig Einsatzzeit, zudem stoppte ihn eine Verletzung. Unter Neo-Coach Thomas Sageder hat sich der Ex-Anifer nun einen Stammplatz erkämpft und will mit den Linzern so schnell wie möglich weg vom Tabellenende der Ersten Liga. "Jetzt heißt es weiterhin punkten, damit wir den schwachen Herbst vergessen machen."