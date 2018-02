Fußball live: Red Bull Salzburg - Admira Wacker

Zum Auftakt der Frühjahrssaison empfängt Fußballmeister Red Bull Salzburg die Mannschaft von Admira Wacker - verfolgt das Match hier im Liveticker!

Mit einem Heimspiel in der 21. Runde gegen die Admira startet Red Bull Salzburg den Angriff auf die Titelverteidigung in der Fußball-Bundesliga. Der Serienmeister darf sich am Samstag (18.30 Uhr) nicht nur aufgrund des Tabellenstands als Favorit fühlen. Die Gäste aus Maria Enzersdorf reisten zwar mit Erfolgserlebnissen in der Vorbereitung, aber ersatzgeschwächt an.

Mögliche Aufstellungen:

Salzburg: Walke - Lainer, Ramalho, Caleta-Car, Ulmer/Farkas - Haidara, Samassekou, Schlager/Wolf, Va. Berisha - Gulbrandsen, Dabbur

Admira: Leitner - Zwierschitz, Strauss, Petlach, Posch - Ebner, Lackner - Jakolis, Kalajdzic, Grozurek - Schmidt

(SN)