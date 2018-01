Fußball: Lob für Moritz Bauer nach Debüt für Stoke City

Für Moritz Bauer hat sein Debüt in der englischen Fußball-Premier-League mit einem 0:3 bei Manchester United geendet. Der ÖFB-Teamspieler in Diensten von Stoke City erhielt nach dem Spiel im Old Trafford am Montagabend aber Lob. "Moritz war hervorragend, wir haben gesehen, was für ein Gewinn er für den Club sein kann", sagte Stoke-Interimstrainer Eddie Niedzwiecki.

SN/APA (AFP)/OLI SCARFF Premiere im Old Trafford: Moritz Bauer hier im Duell mit Jesse Lingard. SN/AP Premiere im Old Trafford: Moritz Bauer hier im Duell mit Jesse Lingard. SN/GEPA pictures Premiere im Old Trafford: Moritz Bauer hier im Duell mit Anthony Martial.